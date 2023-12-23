Освобожденные Шуша и Агдам приняли 28 тыс гостей

Два года назад в Азербайджане были запущены автобусные рейсы в города Шуша и Агдам. За это время автобусы перевезли почти 28 тыс человек.

С 24 января 2022 года до 25 января 2024 года на освобожденных территориях Азербайджана побывали почти 28 тыс человек.

Агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана информирует, что в города Шуша и Агдам был выполнено 680 автобусных рейсов, ими перевезено 27 822 пассажира.

Регулярные автобусные маршруты в два города Карабаха выполняются уже два года. В конце 2023 года регион было разрешено посещать иностранных туристам, а также гражданам на личных автомобилях.

Приобрести билеты на автобус можно на сайте www.yolumuzqarabaga.az. Продажи на февраль откроются в 11.00 28 января.