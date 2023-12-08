Азербайджан увеличил инвестиции в Россию

Инвестиции Азербайджана в Россию увеличились почти в 4 раза. С начала года их объем составил более $33 миллионов. Ранее в Баку заявили, что Россия с 1995 года вложила в экономику Азербайджана $8 миллиардов.

Азербайджан с начала текущего года увеличил инвестиции в российскую экономику, сообщает пресс-служба Центрального банка Азербайджана.

В регуляторе заявили, что с января по сентябрь объем прямых инвестиций в Россию составил $33,3 млн – в 3,5 раза больше ($23,8 млн), чем в прошлом году ($9,5 млн).

Ранее депутат Милли Меджлиса Азербайджана Низами Сафаров напомнил, что с 1995 года Россия вложила в азербайджанскую экономику $8 млрд, из которых 6 млрд приходятся на ненефтяной сектор.

Помимо этого, он отметил, что Россия разработала 22 проекта по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана, все они рассматриваются структурами республики.