Россия разработала проекты по восстановлению освобожденных территорий

В парламенте Азербайджана сообщили, что Россия разработала 22 проекта по восстановлению освобожденных территорий. Там отметили, что Россия с 1995 года вложила $8 млрд в экономику Азербайджана.

Депутат азербайджанского парламента Низами Сафаров на заседании комиссии по сотрудничеству Москвы и Баку сообщил, что российский бизнес разработал 22 проекта по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Он отметил, что все проекты российских компаний представлены азербайджанской стороне и уже рассматриваются структурами страны, среди которых Минэнерго АР, Минсельхоз республики и "Азербайджанские железные дороги".

Он напомнил, что с 1995 года Россия вложила в экономику Азербайджана $8 млрд, из них 6 относятся к ненефтяному сектору. В свою очередь, по его словам, Азербайджан вложил более миллиарда долларов в экономику России.

"В Азербайджане действуют 1 742 российских коммерческих предприятий, из которых 1 247 являются компаниями с активной экономической деятельностью"

- Низами Сафаров