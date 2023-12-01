Россия разработала проекты по восстановлению освобожденных территорий

Депутат азербайджанского парламента Низами Сафаров на заседании комиссии по сотрудничеству Москвы и Баку сообщил, что российский бизнес разработал 22 проекта по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.
Он отметил, что все проекты российских компаний представлены азербайджанской стороне и уже рассматриваются структурами страны, среди которых Минэнерго АР, Минсельхоз республики и "Азербайджанские железные дороги".
Он напомнил, что с 1995 года Россия вложила в экономику Азербайджана $8 млрд, из них 6 относятся к ненефтяному сектору. В свою очередь, по его словам, Азербайджан вложил более миллиарда долларов в экономику России.
"В Азербайджане действуют 1 742 российских коммерческих предприятий, из которых 1 247 являются компаниями с активной экономической деятельностью"
- Низами Сафаров