В Астрахани приняли делегацию из Азербайджана

Глава Астраханской области принял делегацию из Азербайджана. Руководитель региона отметил, что Азербайджан - не только стратегический партнер, но и близкий друг.

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин принял делегацию из Азербайджана во главе с руководителем исполнительной власти Апшеронского района Абдина Фарзалиева.

В ходе встречи Бабушкин отметил, что Астрахань поддерживает отношения с Азербайджаном уже много лет, активно развивая торгово-экономические и гуманитарные связи. Он рассказал о взаимной торговле и грузоперевозках по коридору "Север-Юг". Глава области также выделил партнерство с Апшеронским районом в сельском хозяйстве, образовании и молодежной политике.

Губернатор напомнил, что в этом году отмечалось 100-летие общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В рамках этого были проведены научные и бизнес-конференции, телемосты, встречи и концерты.

Бабушкин подчеркнул, что Азербайджан является не только стратегическим партнером, но и близким другом. Он пообещал приложить все усилия для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.