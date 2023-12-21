Азербайджан стал одним из ведущих направлений для инвесторов

Азербайджан вошел в десятку приоритетных рынков для зарубежных инвесторов. Это произошло благодаря устойчивым макроэкономическим показателям страны.

Азербайджан расположился на седьмой строчке в рейтинге ведущих направлений прямых иностранных инвестиций на текущий год по данным FDI Standouts Watchlist.

В организации отметили, что главную роль в значительном инвестиционном импульсе Азербайджана сыграли устойчивые макроэкономические показатели республики.

В FDI подчеркнули, что Международный валютный фонд дал прогноз по валовому внутреннему продукту Азербайджана. Там добавили, что в 2024 году он достигнет 2,5%.

Первое место в рейтинге занимает Камбоджа, сохранившая высокие темпы инвестиционного роста. Все это произошло благодаря экономическому росту, ожидаемому увеличению ВВП на 6,1% и успешной торговле с Южной Кореей и Китаем.

Помимо этого, в рейтинг попал Казахстан, расположившийся на 6-й строчке. В списке также оказались Филиппины, Кения, Ирак, Намибия, Марокко, Сербия и Индия.