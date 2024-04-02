Вестник Кавказа

Азербайджан соболезнует Казахстану в связи с наводнениями

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану в связи с масштабными паводками. В результате наводнений затоплено свыше 3,6 тыс домов, в 10 районах объявлено чрезвычайное положение.

МИД Азербайджана опубликовал в социальной сети Х публикацию, в которой выразил соболезнования Казахстану в связи с масштабными наводнениями.

Ведомство выразило соболезнования людям, которые пострадали от катастрофы, семьям погибших. В министерстве заявили, что глубоко опечалены разрушительными паводками.

Стоит добавить, что в Казахстане в результате наводнений затоплено свыше 3,6 тыс частных жилых домов. С начала паводков спасли более 72 тыс человек, из которых свыше 16 тыс – дети. В 10 районах страны объявлено чрезвычайное положение.

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