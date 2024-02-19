Вестник Кавказа

Азербайджан приобретет у России новые вагоны метро

Азербайджан приобретет у России новые вагоны метро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До 2026 года Азербайджан закупит из России 65 новых выгонов метро. Договоренность между сторонами уже достигнута. В ближайший год Азербайджан приобретет 35 вагонов.

Замглавы "Бакинского метрополитена" Идаят Мамедов сообщил, что до конца 2026 года Азербайджан закупит из России 65 новых вагонов метро.

Он отметил, что российская и азербайджанская стороны уже договорились о сделке. При этом замглавы добавил, что все зависит от возможностей российского завода.

Мамедов заявил, что в этом году будет приобретено 35 новых вагонов, в следующие два года - 20 и 10 вагонов соответственно.

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