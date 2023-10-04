Азербайджан осудил Францию за вмешательство в дела региона

Опубликовано: 12:44, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана заявило, что Франция всеми силами пытается вмешаться в отношения между республиками, чтобы развязать очередной конфликт. Дипломаты обеспокоены сложившейся ситуацией и требуют не допустить попытки французов вооружить Армению.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выступило с официальным заявлением, в котором предупредило Францию о том, что не потерпит вмешательства в дела своего региона.

Таким образом, дипломаты ответили на речь министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны о согласии помочь вооружить Армению.

Также в заявлении указано, что французская сторона игнорирует грубые нарушения норм и принципов международного права, которые совершила Армения. В МИД АР отметили, что действия Франции подвергают регион очередной угрозе, поэтому стоит пересмотреть ее статус нейтрального посредника.