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Азербайджан осудил Францию за вмешательство в дела региона

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МИД Азербайджана заявило, что Франция всеми силами пытается вмешаться в отношения между республиками, чтобы развязать очередной конфликт. Дипломаты обеспокоены сложившейся ситуацией и требуют не допустить попытки французов вооружить Армению.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выступило с официальным заявлением, в котором предупредило Францию о том, что не потерпит вмешательства в дела своего региона.

Таким образом, дипломаты ответили на речь министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны о согласии помочь вооружить Армению.

Также в заявлении указано, что французская сторона игнорирует грубые нарушения норм и принципов международного права, которые совершила Армения. В МИД АР отметили, что действия Франции подвергают регион очередной угрозе, поэтому стоит пересмотреть ее статус нейтрального посредника.

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