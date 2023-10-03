Армения пошла против Путина

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Армения все больше отдаляется от России. Последние шаги руководства страны по своему масштабу не уступают военным учениям с США.

Если до сегодняшнего дня присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда оставалось гипотетическим, то сейчас это свершившийся факт.

3 октября парламент Армении наконец ратифицировал Римский статут. 58 депутатов правящей фракции "Гражданский договор" поддержали документ. 25 членов оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" воздержались от голосования.

Потенциальное присоединение Армении к МУС вызывало раздраженную реакцию Кремля и МИД России. Когда послу Армении вручили ноту протеста, среди претензий в связи с антироссийскими действиями, включавшими американо-армянские учения и визит жены Никола Пашиянна в Киев, значился и Римский статут.

Римский статут является основным документом Международного уголовного суда. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина в связи с проведением специальной военной операции на Украине. По факту, в случае визита Путина в Ереван, что в порядке вещей ввиду союзнических отношений, теперь есть вероятность, что ереванская полиция арестует его.

Правительство Пашиняна, похоже, уже решило пуститься во все тяжкие и не стесняется принимать явно провокационные решения. В отношениях России и Армении уже давно наметился глубокий кризис, который отныне скрывать уже не получится.

"Оценивая ратификацию Римского статуса МУС, многие обращают внимание на то, что лишь одна фракция Пашиняна "Гражданский договор" принимала участие в обсуждении. Констатация этого факта, честно говоря, слабое утешение, ведь сам факт того, что стало возможным подобное по инициативе правящей партии страны, официального союзника России (пока еще, во всяком случае, союзника) уже о многом говорит. На постсоветском пространстве запущены необратимые процессы. И боюсь, что даже вероятное отстранение от власти Пашиняна и его партии не прибавит симпатии Армении к России. ОДКБ, СНГ, ЕАЭС на грани раскола. И сегодняшняя новость – лишь один из признаков этого глубочайшего кризиса", - рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог, директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

То, что кризис налицо, отрицать бессмысленно. Остается ответить на три других вопроса. В чем причины кризиса? Как далеко может зайти похолодание отношений? И как будет реагировать Россия?

Что касается причин, то они связаны с двумя факторами. Первый: Пашинян - прозападный лидер. Он принимает решения в соответствии с "европейскими стандартами". Жену в Киев он отправлял не из симпатии Украине, а чтобы понравиться ЕС и НАТО. Методика прихода к власти Пашиняна через "бархатную революцию" дает понимание о его политических корнях. Второй фактор служит скорее триггером. Отказ России поддерживать Армению в 44-дневной войне и во время антитеррористической операции ВС Азербайджана 19-20 сентября дает повод Пашиняну объявить Москву ненадежным союзником и разрушить партнерские связи.

Реакция Москвы пока держится на уровне официальных заявлений и нот протеста, что уже сенсация с учетом отсутствия таких событий в истории двух стран. В дальнейшем нельзя исключать действия по ускорению евроинтеграции Армении по линии "Восточного партнерства" и активизации учений с НАТО и США. Финальный шаг - выход из ЕАЭС и ОДКБ, а также вывод российской 102-й базы из Гюмри.

Дойдет ли похолодание до таких радиальных действий, будет зависеть от поведения России и внутренних процессов в самой Армении. Москве, если она не хочет уйти из Армении, нужно принимать меры. Во внутренней перспективе позиции Пашиняна сейчас шаткие из-за "потери Карабаха", но рассчитывать на скорое его свержение не стоит с учетом того, что премьер одержал победу на парламентских выборах после еще более тяжелого поражения во время 44-дневной войны.