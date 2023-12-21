Азербайджан обзаведется посольством в Кабуле

В новом году приступит к работе посольство Азербайджана в Афганистане. В 2021 году на должность посла страны в Кабуле был назначен Ильхам Мамедов.

Пресс-служба МИД Азербайджана анонсировала открытие азербайджанского посольства в столице Афганистана.

Отмечается, что дипломатическая миссия Азербайджана начнет свою деятельность с начала следующего года.

В 2021 году послом Азербайджана в Кабуле стал Ильхам Мамедов, указ об этом был подписан Ильхамом Алиевым 28 июля 2021 года.

Ранее глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов сообщил, что с начала текущего года число азербайджанских миссий за рубежом достигло 90.