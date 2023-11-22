Азербайджан обеспечит одну из промышленных зон "зеленой" энергетикой

Власти Азербайджанской Республики намерены перевести одну из промышленных зон страны на «зеленую» электроэнергию. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы министерства экономики страны Микаил Джаббаров в ходе своего выступления на форуме, который был посвящен развитию налоговой системы.
"Мы должны работать в этом направлении и у нас есть определенные идеи. На первом этапе есть идея наладить энергоснабжение одного из промышленных парков в Азербайджане за счёт источников зелёной энергии"
- Микаил Джаббаров
Он также отметил, что некоторые зарубежные партнеры ввели новые законы на ввоз продукции, которая произведена на территории республики.
"Таким образом, продукция, произведенная в Азербайджане и идущая на экспорт, будет подвержена дополнительному налогообложению"
– Микаил Джаббаров