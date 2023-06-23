Азербайджан и Казахстан нарастят число авиарейсов

Опубликовано: 10:35, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страны увеличат количество перелетов с 32 до 42.

Согласно протоколу, подписанному в ходе визита казахстанского премьера Али Смаилов в Баку Азербайджан и Казахстан договорились нарастить число взаимных авиарейсов с 32 до 42 в месяц.

"Расширение правовой базы позволит увеличить количество выполняемых рейсов между странами, что повысит конкуренцию на рынке авиаперевозок между Казахстаном и Азербайджаном, а также будет способствовать дальнейшему усилению торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами" – пресс-служба Минтранса Азербайджана

Уточняется, что подписание протокола состоялось в рамках визита премьер-министра Алихана Смаилова в Азербайджан 21-22 июня.