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Авиарейс объединит Тбилиси с кипрским городом

Авиарейс объединит Тбилиси с кипрским городом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Прямые авиарейсы из Ларнаки в Тбилиси запустит со 2 июля кипрский перевозчик Cyprus Airways. Рейсы будут выполняться три раза в неделю, компании одобрили разрешение на полеты.

Кипрская авиакомпания Cyprus Airways со 2 июля будет совершать полеты из Ларнаки в Тбилиси, сообщает пресс-служба грузинской гражданской авиации.

Самолеты перевозчика будут вылетать из кипрского курорта в грузинскую столицу три раза в неделю - по понедельникам, средам и воскресеньям.

Стоит добавить, что кипрская авиакомпания получила 21 июня разрешение от Агентства Грузии, которое позволит ей совершать перелеты между странами.

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