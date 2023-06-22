Опубликовано: 14:42, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прямые авиарейсы из Ларнаки в Тбилиси запустит со 2 июля кипрский перевозчик Cyprus Airways. Рейсы будут выполняться три раза в неделю, компании одобрили разрешение на полеты.

Кипрская авиакомпания Cyprus Airways со 2 июля будет совершать полеты из Ларнаки в Тбилиси, сообщает пресс-служба грузинской гражданской авиации.

Самолеты перевозчика будут вылетать из кипрского курорта в грузинскую столицу три раза в неделю - по понедельникам, средам и воскресеньям.

Стоит добавить, что кипрская авиакомпания получила 21 июня разрешение от Агентства Грузии, которое позволит ей совершать перелеты между странами.