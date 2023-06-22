Полеты из России в Грузию отложены

Опубликовано: 12:06, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Компания Red Wings отложила полеты из России в Грузию. Перевозчик ожидает разрешение на совершение авиарейсов от Минтранса России.

Российский авиаперевозчик Red Wings отложил полеты из Москвы в Тбилиси. Компания приступит к совершению рейсов между странами после разрешения от Минтранса РФ.

Как пишет издание "Известия", на сегодняшний день грузинская сторона согласовала все чартерные рейсы. В самой пресс-службе подтвердили данную информацию, добавив, что осталось дождаться разрешения от ведомства.

Отмечается, что газета направила запрос в Минтранс РФ и Агентство гражданской авиации Грузии.

Стоит добавить, что пятеро авиаперевозчиков выразили желание совершать полеты между Россией и Грузией.