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Полеты из России в Грузию отложены

Полеты из России в Грузию отложены
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Компания Red Wings отложила полеты из России в Грузию. Перевозчик ожидает разрешение на совершение авиарейсов от Минтранса России.

Российский авиаперевозчик Red Wings отложил полеты из Москвы в Тбилиси. Компания приступит к совершению рейсов между странами после разрешения от Минтранса РФ.

Как пишет издание "Известия", на сегодняшний день грузинская сторона согласовала все чартерные рейсы. В самой пресс-службе подтвердили данную информацию, добавив, что осталось дождаться разрешения от ведомства.

Отмечается, что газета направила запрос в Минтранс РФ и Агентство гражданской авиации Грузии.

Стоит добавить, что пятеро авиаперевозчиков выразили желание совершать полеты между Россией и Грузией.

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