Руководитель грузинской Службы Безопасности Григол Лилуашвили рассказал о ситуации с туристами из России на фоне заявлений местной оппозиции по поводу въезда россиян в страну.
Он отметил, что ведомство приветствует россиян, которые не нарушали законы Грузии. По его словам, такие граждане вносят весомый вклад в развитие туристической отрасли в стране.
Также Лилуашвили подчеркнул, что все туристы, равно как и грузинские граждане, находятся под защитой и безопасностью.
Россияне в Грузии
Доля россиян от общего количества граждан других государств, которые побывали в Грузии в 2022 году, составила 20%, а первом квартале текущего года - 21,25%
Напомним, в мае российский лидер Владимир Путин подписал документ о восстановлении авиасообщения между Россией и Грузией и об отмене виз для грузин, введенных в 2000 году.