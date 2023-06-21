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СГБ Грузии: в стране рады россиянам

СГБ Грузии: в стране рады россиянам
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Службе Госбезопасности Грузии заявили о готовности принимать мирных гостей из России. Там добавили, что россияне в Грузии находятся под защитой.

Руководитель грузинской Службы Безопасности Григол Лилуашвили рассказал о ситуации с туристами из России на фоне заявлений местной оппозиции по поводу въезда россиян в страну.

Он отметил, что ведомство приветствует россиян, которые не нарушали законы Грузии. По его словам, такие граждане вносят весомый вклад в развитие туристической отрасли в стране.

Также Лилуашвили подчеркнул, что все туристы, равно как и грузинские граждане, находятся под защитой и безопасностью.

Россияне в Грузии

Доля россиян от общего количества граждан других государств, которые побывали в Грузии в 2022 году, составила 20%, а первом квартале текущего года - 21,25%

Напомним, в мае российский лидер Владимир Путин подписал документ о восстановлении авиасообщения между Россией и Грузией и об отмене виз для грузин, введенных в 2000 году.

 

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