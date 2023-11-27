Азербайджан и Казахстан будут вместе решать проблему обмеления Каспия

Власти Азербайджана и Казахстана планируют объединить усилия для того, чтобы исследовать вопросы обмеления Каспийского моря.

Азербайджан и Казахстан могут объединиться для того, чтобы решить вопрос обмеления Каспийского моря. Инициатором этого проекта выступила казахстанская сторона в лице председателя делового совета двух стран Аббата Жангирханулы.

Он отметил, что Баку и Астана могут объединиться в этом, чтобы обмениваться опытом и привлекать другие страны Каспийского региона к этой проблеме.

Жангирханулы также подчеркнул важность развития Срединного коридора и его пропускной способности. Он рассказал, что сейчас отмечается возросшее количество перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

"Но мы должны и дальше развивать ТМТМ, в том числе работать над расширением его пропускной способности"

- Аббат Жангирханулы