Вестник Кавказа

Азербайджан и Казахстан будут вместе решать проблему обмеления Каспия

Азербайджан и Казахстан будут вместе решать проблему обмеления Каспия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Азербайджана и Казахстана планируют объединить усилия для того, чтобы исследовать вопросы обмеления Каспийского моря.

Азербайджан и Казахстан могут объединиться для того, чтобы решить вопрос обмеления Каспийского моря. Инициатором этого проекта выступила казахстанская сторона в лице председателя делового совета двух стран Аббата Жангирханулы. 

Он отметил, что Баку и Астана могут объединиться в этом, чтобы обмениваться опытом и привлекать другие страны Каспийского региона к этой проблеме. 

Жангирханулы также подчеркнул важность развития Срединного коридора и его пропускной способности. Он рассказал, что сейчас отмечается возросшее количество перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. 

"Но мы должны и дальше развивать ТМТМ, в том числе работать над расширением его пропускной способности"

- Аббат Жангирханулы

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