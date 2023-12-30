Азербайджан и Иран увеличили объем грузоперевозок на 28%

Поток грузов между Азербайджаном и Ираном увеличился на 28% за последние 11 месяцев и составил 645 тыс тонн. Большая часть перевозок была произведена с помощью поездов.

Азербайджанская Республика и Исламская Республика Иран нарастили взаимный поток грузов на 28% с марта прошлого года по февраль 2024 года. Об этом сообщил гендиректор Управления Северных железных дорог ИРИ Гуламхусейн Валади.

Общий объем поставленных грузов составил 645 тыс тонн.

Глава ведомства отметил, что 58% всех грузов были отправлены по железной дороге.

Также он рассказал, что чаще всего из ИРИ в АР отправлялись продукты питания.

"За отчетный период из Азербайджана в Иран по железной дороге (Астара) было перевезено более 206 тыс. тонн грузов, что означает рост на 58%. Из Ирана в Азербайджан было перевезено более 167 тыс. тонн грузов, в основном цитрусовых и других фруктов, продуктов питания, цемента, продукции химической промышленности и кафеля"

- Гуламхусейн Валади