Вестник Кавказа

Азербайджан и Иран соединил новый мост

Азербайджан и Иран соединил новый мост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый мост между Азербайджаном и Ираном был введен в эксплуатацию. Мост был заложен в конце января 2022 года.

В субботу, 30 декабря, был введен в эксплуатацию новый мост через реку Астарачай. Мост соединит Азербайджан и Иран. Участие в торжественном мероприятии приняли официальные лица двух стран.

Отмечается, что на первом этапе по мосту будут следовать пустые большегрузы через новый пограничный пункт пропуска. Через несколько дней будут созданы условия для передвижения груженого транспорта.

Мост был заложен в конце января 2022 года.

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