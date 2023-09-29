Азербайджан гарантирует безопасность армянам Ханкенди

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о том, что центральные власти республики разработали комплексный план по обеспечению безопасных и лучших условий жизни для армян Ханкенди.
Далее он отметил, что те, кто предпочитает уехать – вольны делать свой выбор.
«Баку продолжает обращаться к местному населению с призывом о том, что их безопасность гарантирована. Но мы не можем ограничить свободу передвижения. Это личный и индивидуальный выбор каждого человека»
– Хикмет Гаджиев
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.