Азербайджан гарантирует безопасность армянам Ханкенди

Опубликовано: 10:27, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Решивших остаться армян Ханкенди ждет лучшее будущее, заверил Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о том, что центральные власти республики разработали комплексный план по обеспечению безопасных и лучших условий жизни для армян Ханкенди.

Далее он отметил, что те, кто предпочитает уехать – вольны делать свой выбор.

«Баку продолжает обращаться к местному населению с призывом о том, что их безопасность гарантирована. Но мы не можем ограничить свободу передвижения. Это личный и индивидуальный выбор каждого человека»

– Хикмет Гаджиев

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.