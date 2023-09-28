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Азербайджан направил автомобили МЧС в Карабах

Азербайджан направил автомобили МЧС в Карабах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очередная автоколонна пожарных машин МЧС Азербайджана отправится к месту взрыва АЗС в пригороде Ханкенди.  

Спасатели МЧС Азербайджана проведут на месте вспыхнувшего близ Ханкенди пожара комплекс работ. Для этого из Баку были отправлены очередные десять автомобилей специального назначения МЧС Азербайджана и 50 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в минувший понедельник, 25 сентября на автозаправочной станции неподалеку от  Ханкенди прогремел взрыв. На место оперативно прибыли спасатели и врачи.

Пожарные справились со взрывом в Ханкенди

Пожарные справились со взрывом в Ханкенди

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