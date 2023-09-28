Азербайджан направил автомобили МЧС в Карабах

Опубликовано: 10:54, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередная автоколонна пожарных машин МЧС Азербайджана отправится к месту взрыва АЗС в пригороде Ханкенди.

Спасатели МЧС Азербайджана проведут на месте вспыхнувшего близ Ханкенди пожара комплекс работ. Для этого из Баку были отправлены очередные десять автомобилей специального назначения МЧС Азербайджана и 50 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в минувший понедельник, 25 сентября на автозаправочной станции неподалеку от Ханкенди прогремел взрыв. На место оперативно прибыли спасатели и врачи.