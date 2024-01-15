Азербайджан доставил первые в 2024 году грузы в порт Туркменбаши

В морской порт Туркменбаши прибыли первые в этом году сухогрузы из Баку. В 2023 году команды сухогрузов перевезли более 2 млн т грузов в иностранные каспийские порты.

Первые в этом году сухогрузы из Баку прибыли в международный морской порт Туркменбаши. Сначала к причалу пришвартовался сухогруз Turkmenistan, а за ним в порт прибыло судно Magtymguly.

В 2023 году команды сухогрузов успешно выполнили производственную программу Морского торгового порта Туркменистана. Так, портовые суда перевезли свыше 2 млн т грузов в каспийские порты иностранных государств.

Отмечается, что сухогрузы перевозили нефтепродукты, строительные материалы, удобрения, зерно, контейнеры, насыпные и другие грузы из Туркменистана и других стран.

На протяжении всего года корабли доставили по месту назначения порядка 4 тыс контейнеров, свыше 15 тыс машин и другой техники. Кроме того, велось бесперебойное обслуживание линии между портом Туркменбаши и Бакинским торговым портом.

Стоит добавить, что в состав Морского торгового флота Туркменистана входят сухогрузные суда, танкеры, перевозящие нефть и продукты, пассажирские корабли, яхты, буксировщики разного класса и т.д.