Морской порт Махачкалы увеличил грузооборот в прошлом году

В 2023 году на 6% увеличился грузооборот в Махачкалинском морском порту. Перевалка грузов составила 2,9 млн тонн, при этом перевалка зерновых выросла на почти на 40%.

Морской порт Махачкалы увеличил перевалку грузов в прошлом году, грузооборот вырос на 6% по сравнению с показателями 2022 года.

Как пишет РИА Дагестан со ссылкой на сотрудника предприятия, с января по декабрь перевалка грузов составила 2,9 млн тонн, из которых сухих грузов было 855,3 тыс тонн, а наливных – 2,1 млн.

При этом перевалка зерновых возросла до 317 тыс тонн (+почти 40%), а генеральных грузов – почти в 2 раза, до 538 тыс тонн.