Азербайджан будет праздновать дни освобождения городов Карабаха

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В Азербайджане учредили дни городов по освобожденным территориям Азербайджана. Указ об этом подписал президент Ильхам Алиев.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев подписал распоряжение по учреждению дней городов по освобожденным территориям Азербайджана.

В заявлении он напомнил, что находившиеся под оккупацией на протяжении 30 лет исторические земли Азербайджана были освобождены в результате 44-дневной войны. Алиев подчеркнул, что каждый день на пути к победе Азербайджана вписан в историю страны.

"Великая победа Азербайджана на поле боя нашла свое подтверждение и в политической плоскости - Армения была вынуждена освободить от оккупации Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы, и таким образом, была восстановлена историческая справедливость"

- Ильхам Алиев

В постановлении говорится о праздновании дней как дней городов освобожденных территориях страны. Так, свой день город Лачин будет отмечать 26 августа.

В октябре Азербайджан отпразднует день Джебраила (4 октября), Физули (17 октября), Зангилана (20 октября) и Губадлы (25 октября). Ноябрь в Азербайджане будет ознаменован днем следующих городов: Шуша (8 ноября), Агдам (20 ноября), Кельбаджар (25 ноября).

Помимо этого, Ильхам Алиев поручил Минкульту АР и спецпредставителями главы государства принять все меры для решения вопросов, которые вытекают из указа. Кроме того, ответственность по решению вопросов из распоряжения президента возложена на правительство Азербайджана.

Население возвращается

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что в скором времени эти праздники смогут отмечать в самих освобожденных городах. "Президент Ильхам алиев ранее говорил, что к 2025 году значительная часть населения вернется в свои города. В частности, в Физули, где уже построен жилой квартал. То же самое можно сказать и об Агдаме. В Джебраиле начато строительство жилья. Тысячи людей будут жить в городах Карабаха и Восточного Зангезура на горизонте двух лет. Мы видим, как поэтапно заселяется Лачин, и то же самое произойдет с другими городами", - сказал он.

"Конечно, этот процесс существенно замедляется тотальным минированием освобожденных территорий армянскими военными в годы Карабахской войны. Также Азербайджан применяет смарт-платформы для строительства в Карабахе и Восточном Зангезуре, и планирование занимает определенное время. Сейчас каждый район, каждый город подвергается анализу с точки зрения его географического расположения. В тех местах, где решено строить жилье и инфраструктуру, очистка от мин ведется в первую очередь. С учетом этого возвращение населения ведется с хорошей скоростью, и открытие транспортных путей – Зангезурский коридор, дорога из Барды в Агдам и далее в Шушу – даст мощный импульс этому процессу", - отметил Эмин Гарибли.

Дорога через Агдам

Экономист отдельно рассказал о значении дороги Барда-Агдам для возрождения Карабаха. "Сейчас, чтобы добраться до Шуши, необходимо поехать в Физули, оттуда подняться к Гадруту, что удлиняет маршрут. Если же ехать в Кельбаджар, то приходится делать объезд в 2-3 раза превышающий прямой путь через Агдам (так как нужно сначала спуститься на юг, к Зангилану, затем подняться на север). Дорога Барда-Агдам, ведущая в Ханкенди и Шушу, сократит все перевозки. Буквально, дорога в Кельбаджар с 900 км уменьшится до 300-400 км", - сообщил он.

"Этой дорогой сможет воспользоваться Россия для перевозок грузов в Армению (и наоборот) через Азербайджан как альтернативой Военно-Грузинской дороги. Товарооборот между Россией и Арменией увеличится, то есть дорога Барда-Агдам будет значимой для всего региона, и мы надеемся, что армянская сторона трезво оценит свои выгоды. Одновременно есть планы восстановить железную дорогу, которая в советское время доходила до Ханкенди, а затем продлить ее к окрестностям Шуши. Все это – неизбежный процесс развития освобожденных территорий Азербайджана", - заключил Эмин Гарибли.