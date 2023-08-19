Автопарк Астрахани к ноябрю пополнят сотни новых автобусов

Опубликовано: 2:26, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже к ноябрю парк общественного транспорта Астрахани пополнят сотни новых российских автобусов Volgabus, которые поставит городу "Государственная транспортная лизинговая компания".

Через три месяца на свои маршруты по улицам Астрахани выйдут более 300 новых российских рейсовых автобусов Volgabus, которые поставит городу "Государственная транспортная лизинговая компания": первая партия в 35 автобусов средней вместимости уже поступила к астраханским транспортникам, сообщил сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Мы ведем свою работу в рамках утвержденного плана модернизации пассажирских перевозок. Уже 83 автобуса большой вместимости на 6 маршрутах доказали свою актуальность. Сегодня компания передает нам 35 автобусов средней вместимости"

- Игорь Бабушкин

Новые автобусы – не просто хорошие: они оборудованы информационными табло, кондиционерами, комфортными сиденьями для пассажиров, местами для перевозки маломобильных пассажиров и даже разъемами зарядных устройств для гаджетов.

"Транспортная реформа, запущенная в Астрахани, движется достаточно быстро и активно. Мы понимаем, что поставки техники - одно из ее ключевых условий. Люди должны иметь возможность передвигаться быстро, комфортно и безопасно, и, конечно, этому способствует новый городской транспорт"

- генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих

Напомним, до конца текущего 2023 года по 48 маршрутам в Астрахани и прилегающих муниципалитетах в Приволжском и Наримановском районах запустят 465 автобусов: на маршруты выйдут 83 автобуса большого класса, 191 автобус среднего класса и 156 автобусов малого класса.