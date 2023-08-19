Автопарк Астрахани к ноябрю пополнят сотни новых автобусов

Через три месяца на свои маршруты по улицам Астрахани выйдут более 300 новых российских рейсовых автобусов Volgabus, которые поставит городу "Государственная транспортная лизинговая компания": первая партия в 35 автобусов средней вместимости уже поступила к астраханским транспортникам, сообщил сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Мы ведем свою работу в рамках утвержденного плана модернизации пассажирских перевозок. Уже 83 автобуса большой вместимости на 6 маршрутах доказали свою актуальность. Сегодня компания передает нам 35 автобусов средней вместимости"
- Игорь Бабушкин
Новые автобусы – не просто хорошие: они оборудованы информационными табло, кондиционерами, комфортными сиденьями для пассажиров, местами для перевозки маломобильных пассажиров и даже разъемами зарядных устройств для гаджетов.
"Транспортная реформа, запущенная в Астрахани, движется достаточно быстро и активно. Мы понимаем, что поставки техники - одно из ее ключевых условий. Люди должны иметь возможность передвигаться быстро, комфортно и безопасно, и, конечно, этому способствует новый городской транспорт"
- генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих
Напомним, до конца текущего 2023 года по 48 маршрутам в Астрахани и прилегающих муниципалитетах в Приволжском и Наримановском районах запустят 465 автобусов: на маршруты выйдут 83 автобуса большого класса, 191 автобус среднего класса и 156 автобусов малого класса.