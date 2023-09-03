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Автоколонна с десятками тонн муки стоит на дороге Агдам-Ханкенди почти неделю

Грузовики Азербайджанского Общества Красного Полумесяца
© Фото: АзерТАдж
На дороге, ведущей из Агдама в Ханкенди, со вторника стоят автомобили с продовольствием для армянского населения. Грузовики должны доставить им десятки тонн муки.

Автоколонна с продовольствием, предназначенным для армянских жителей Ханкенди, почти неделю стоит на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Автомобили, груженые 40 тоннами муки, были направлены по инициативе Азербайджанского Общества Красного Полумесяца.

Грузовики выехали из Баку и 29 августа прибыли к посту российского миротворческого контингента, где находятся до сих пор.

Представители организации и волонтеры ночуют в палатках. Они рассказали, что продолжат там оставаться, пока мучные изделия не попадут в руки армянских жителей Ханкенди.

Ранее сообщалось, что воинствующие националисты в Ханкенди отказываются принимать продукты азербайджанского происхождения для продовольственного обеспечения армянских жителей.

Дорога Агдам-Ханкенди электрифицирована до места остановки азербайджанских грузовиков

Дорога Агдам-Ханкенди электрифицирована до места остановки азербайджанских грузовиков

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