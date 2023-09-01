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Дорога Агдам-Ханкенди электрифицирована до места остановки азербайджанских грузовиков

Дорога Агдам-Ханкенди электрифицирована до места остановки азербайджанских грузовиков
Электричество проведено по дороге Агдам-Ханкенди до точки у поста российских миротворцев, где остановились грузовики с мукой. Ее направил Баку армянам в Ханкенди.

Место на автодороге Агдам-Ханкенди, где стоят грузовики с продовольствием, отправленным несколько дней назад Азербайджанским обществом Красного Полумесяца армянам в Ханкенди, электрифицировано.

В общей сложности специалисты оперативно проложили полтора километра ЛЭП. Электричество проводилось от подстанции "Агдам-2", пишет Trend.

Соответственно, ЛЭП проходит вдоль дороги Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Напомним, во вторник 29 августа азербайджанская сторона отправил 40 т муки армянам в Ханкенди. Однако на протяжении нескольких дней машины с гумпомощью стоят у поста РМК на этой дороге. Баку обратился к командованию миротворцев. Баку просит РМК обеспечить условия для доставки муки в Ханкенди.

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