Опубликовано: 23:11, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Электричество проведено по дороге Агдам-Ханкенди до точки у поста российских миротворцев, где остановились грузовики с мукой. Ее направил Баку армянам в Ханкенди.

Место на автодороге Агдам-Ханкенди, где стоят грузовики с продовольствием, отправленным несколько дней назад Азербайджанским обществом Красного Полумесяца армянам в Ханкенди, электрифицировано.

В общей сложности специалисты оперативно проложили полтора километра ЛЭП. Электричество проводилось от подстанции "Агдам-2", пишет Trend.

Соответственно, ЛЭП проходит вдоль дороги Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Напомним, во вторник 29 августа азербайджанская сторона отправил 40 т муки армянам в Ханкенди. Однако на протяжении нескольких дней машины с гумпомощью стоят у поста РМК на этой дороге. Баку обратился к командованию миротворцев. Баку просит РМК обеспечить условия для доставки муки в Ханкенди.