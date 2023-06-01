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Авиарейсы Nordwind Airlines связали Тегеран и Петербург

Авиарейсы Nordwind Airlines связали Тегеран и Петербург
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Петербург и Тегеран связали авиарейсы авиакомпании Nordwind Airlines. Вылеты будут осуществляться один раз в неделю.

Сегодня был совершен первый вылет авиакомпании Nordwind Airlines из Петербурга в Тегеран.

Об этом информирует ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

"Аэропорт Пулково обслужил первый рейс Nordwind Airlines в Тегеран. Это первый российский перевозчик, открывающий авиасообщение между Северной столицей и Ираном"

– управляющая компания

Ранее сообщалось, что начиная с 1 июня авиакомпания Nordwind будет выполнять перелеты из Петербурга в Тегеран. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю.

Тегеран и Петербург свяжут прямые авиарейсы

Тегеран и Петербург свяжут прямые авиарейсы

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