Авиарейсы Nordwind Airlines связали Тегеран и Петербург

Петербург и Тегеран связали авиарейсы авиакомпании Nordwind Airlines. Вылеты будут осуществляться один раз в неделю.
Сегодня был совершен первый вылет авиакомпании Nordwind Airlines из Петербурга в Тегеран.
Об этом информирует ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Аэропорт Пулково обслужил первый рейс Nordwind Airlines в Тегеран. Это первый российский перевозчик, открывающий авиасообщение между Северной столицей и Ираном"
– управляющая компания
Ранее сообщалось, что начиная с 1 июня авиакомпания Nordwind будет выполнять перелеты из Петербурга в Тегеран. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю.