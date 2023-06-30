Авиарейсов между Россией и Ираном будет больше

Опубликовано: 18:59, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На сегодняшний день назрела реальная необходимость не только в наращивании числа авиарейсов между Россией и Ираном, но и расширение географии таких полетов, отметил сегодня глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш.

Иран и Россия в скором времени планируют не только увеличить количество авиарейсов, но и вводить их из большего числа городов, вопрос остро стоит на повестке дня, заявил сегодня глава Организации гражданской авиации (ОГА) Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш.

Недавно в ходе его визита в Россию между двумя странами было подписано важное соглашение в области обучения, ремонта и технического обслуживания самолетов на самом высоком уровне, отметил глава ОГА, подчеркнув: туристический потенциал двух стран развивается благодаря увеличению количества авиарейсов, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Иран уже проводит с Россией переговоры о принятии авиационных стандартов двух стран, - добавил Мохаммад Мохаммади-Бахш.