Вестник Кавказа

Авиарейсов из Владикавказа будет больше

Авиарейсов из Владикавказа будет больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В нынешнем 2024 году авиавласти Северной Осетии расширят географию полетов из обновленного аэропорта "Владикавказ" – после реконструкции старого терминала в нем откроется зона для международных авиарейсов.

Единственный аэропорт столицы Северной Осетии Владикавказа не останется в стороне от большой авиации – в скором времени в нем заработает международный терминал, а география полетов расширится, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

"Планируем реконструкцию старого терминала - здесь теперь будет зона для международных рейсов. Обязательно продолжим расширять географию полетов"

- Сергей Меняйло

Какие новые направления пополнят расписание полетов, глава региона не сообщил.

Аэропорт "Владикавказ" уже получил новый аэровокзальный комплекс, который за год по достоинству оценили пассажиры – он занял площадь в более чем 5 тыс кв м и теперь может пропускать в полтора раза больше пассажиров – до 500 человек в час. Он признан лучшим в категории от 0,5 до 1 млн пассажиров в год, добавил Меняйло.

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