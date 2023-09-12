Авиарейс соединит Минск и Баку

Опубликовано: 23:05, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

«Азербайджанские авиалинии» запускают прямой рейс из Баку в Минск. Вылеты начнутся 1 октября.

Пресс-служба авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» проинформировала о том, что с октября запускаются рейсы из Баку в Минск.

"Первый рейс по маршруту Баку - Минск - Баку планируется совершить 1 октября. Вылеты будут осуществляться 4 раза в неделю"

– пресс-служба

Отметим, что кроме авиа столицы республик соединяет автобусное сообщение: поездка из Баку в Минск на автобусе займет 3 дня и 17 часов. Стоимость билета варьируется от 13 до 30 тыс рублей.