Авиарейс соединит Минск и Баку

«Азербайджанские авиалинии» запускают прямой рейс из Баку в Минск. Вылеты начнутся 1 октября.
Пресс-служба авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» проинформировала о том, что с октября запускаются рейсы из Баку в Минск.
"Первый рейс по маршруту Баку - Минск - Баку планируется совершить 1 октября. Вылеты будут осуществляться 4 раза в неделю"
– пресс-служба
Отметим, что кроме авиа столицы республик соединяет автобусное сообщение: поездка из Баку в Минск на автобусе займет 3 дня и 17 часов. Стоимость билета варьируется от 13 до 30 тыс рублей.