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Авиарейс соединит Минск и Баку

Авиарейс соединит Минск и Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
«Азербайджанские авиалинии» запускают прямой рейс из Баку в Минск. Вылеты начнутся 1 октября.

Пресс-служба авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» проинформировала о том, что с октября запускаются  рейсы из Баку в Минск.

"Первый рейс по маршруту Баку - Минск - Баку планируется совершить 1 октября. Вылеты будут осуществляться 4 раза в неделю"

– пресс-служба

Отметим, что кроме авиа столицы республик соединяет автобусное сообщение: поездка из Баку в Минск на автобусе займет  3 дня и 17 часов. Стоимость билета варьируется от 13 до 30 тыс рублей.

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