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Ереван и Сочи свяжет новая авиакомпания

Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дважды в неделю с 24 сентября Armenia Airways будет летать между Сочи и Ереваном. Ранее эта авиакомпания не совершала полетов на данном маршруте.

Впервые перевозчик Armenia Airways включил в расписание рейсы между Сочи и Ереваном.

Первый полет на данном направлении состоится 24 сентября. Самолеты будут летать между городами по два раза в неделю. Во вторник ночной рейс будет прибывать в Сочи в 05.40, и вылетать в армянскую столицу в 07.00 утра. Второй рейс назначен на воскресенье, прибытие на черноморский курорт в 17.40, отправление из Сочи - в 19.00.

На маршрут перевозчик поставил вместительные Boeing 737-300 на 148 пассажиров.

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