Аварийные дома расселят в Кабардино-Балкарии

Глава республики заявил, что в КБР продолжится реализация программы по расселению аварийного жилья. Всего планируется расселить более 2,6 тыс. человек.

Перед Кабардино-Балкарией в настоящее время стоит острая проблема аварийного жилья, затрагивающая множество жителей региона. По официальным данным, более 2,6 тыс. человек проживают в аварийных домах. Это стало серьезной проблемой для местных властей.

"С 2019 по 2023 гг. по программе расселения из аварийного жилья [переселено] 1 243 человека (20,8 тыс. кв. м). Досрочно завершив первую программу, реализуем мероприятия уже по помещениям, признанным аварийным с 1 января 2017 года, а также региональную программу расселения общежитий. В 2024-2025 годах переселим еще 2 617 человек, или 953 квартиры. Из республиканского бюджета на эти цели выделили 678 млн рублей (2022-2025 годы)"

– глава региона Казбек Коков

По его словам, одной из основных причин возникновения проблемы аварийного жилья в регионе является износ жилищного фонда, который не был должным образом обновлен и реконструирован в течение длительного времени. Недостаток финансирования на жилищное строительство также способствовал ухудшению ситуации.

Для решения проблемы аварийного жилья в Кабардино-Балкарии принято решение о расселении более 2,6 тыс. человек из аварийных домов. Проводится работа по выделению жилья в новых многоквартирных домах или реконструкции существующих зданий. Это позволит улучшить жилищные условия для местных жителей и обеспечить им безопасное и комфортное проживание.