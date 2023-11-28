Авария оставила Краснодар без тепла

Авария лишила тепла жителей Прикубанского района краевой столицы.

Второй день нового, 2024 года, отметился в Краснодаре отключением ряда абонентов от тепла. В ЕДДС города отметили, что ЧП произошло в Прикубанском округе краевой столицы.

«Авария произошла из-за подтопления центрального теплового пункты в повальном помещении между домами по улице Циолковского 5 и 7»

– ЕДДС Краснодара

Отмечается, что сейчас от тепла отключена часть абонентов по улице Циолковского и Можайского. Ранее сообщалось, что в горных и предгорных районах пройдут дожди с грозами и выпадет снег.