Авария оставила без воды ряд населенных пунктов Ставрополья

Четыре населенных пункта Кочубеевского округа Ставропольского края остались без водоснабжения из-за аварии, произошедшей на водоводе. Об этом сообщили в Ставрополькрайводоканале.
Подача воды была приостановлена утром 24 августа.
"В четверг с 8:00 в связи с ликвидацией аварийной ситуации в села Заветное, Вревское, хутора Херсонский и Первоказьминский, временно прекращена подача воды"
– пресс-служба
Там отметили, что нарушение водоснабжения произошло из-за разгерметизации водной магистрали на одном из участков подающего водовода на село Заветное.
Таким образом, в настоящее время нет воды у 1,6 тыс абонентов. В частности, водоснабжения нет в двух детсадах, одной больнице и одном фельдшерско-акушерском пункте.
Предприятие осуществляет подвоз воды по заявкам и с помощью автоцистерн. Ведутся восстановительные работы.