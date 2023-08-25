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Авария оставила без воды ряд населенных пунктов Ставрополья

Авария оставила без воды ряд населенных пунктов Ставрополья
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Более полутора тысяч жителей Ставрополья остались без воды из-за аварии на водоводе. Водоснабжения нет в четырех населенных пунктах

Четыре населенных пункта Кочубеевского округа Ставропольского края остались без водоснабжения из-за аварии, произошедшей на водоводе. Об этом сообщили в Ставрополькрайводоканале.

Подача воды была приостановлена утром 24 августа.

"В четверг с 8:00 в связи с ликвидацией аварийной ситуации в села Заветное, Вревское, хутора Херсонский и Первоказьминский, временно прекращена подача воды"

– пресс-служба

Там отметили, что нарушение водоснабжения произошло из-за разгерметизации водной магистрали на одном из участков подающего водовода на село Заветное.

Таким образом, в настоящее время нет воды у 1,6 тыс абонентов. В частности, водоснабжения нет в двух детсадах, одной больнице и одном фельдшерско-акушерском пункте.

Предприятие осуществляет подвоз воды по заявкам и с помощью автоцистерн. Ведутся восстановительные работы.

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