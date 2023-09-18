Атлеты попрощаются с бархатным сезоном горным марафоном в Геленджике.

Опубликовано: 1:23, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горный марафон состоится в Геленджике с 30 сентября по 1 октября. Для спортсменов из разных регионов подготовили обширную программу забегов.

Атлеты со всей России соберутся в Геленджике, чтобы принять участие в горном марафоне White Bride Ultra Gelendzhik.

Как пишет издание «Кубанские новости», для спортсменов приготовили трассы от 15 до 120 км, благодаря которым участники оценят красоту края. Принять участие в забегах изъявили желание уже 1,5 тыс человек.

Помимо этого, спортсменов ждет традиционный костюмированный забег женихов и невест. Все участники получат памятные призы от организаторов данного мероприятия.

Стоит добавить, что горный марафон стартует 30 сентября и завершится 1 октября.