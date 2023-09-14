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Когда откроется бархатный сезон в Геленджике? Названа точная дата

Закат на море
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"
Любимый многими туристами бархатный сезон в Геленджике в 2023 году получит конкретную дату открытия. В честь празднике в центре города состоится концерт.

Бархатный сезон стартует в Геленджике, и на этот раз власти курорта решили отметить его начало особым праздником. Детали рассказали в пресс-службе городской администрации.

Официальный старт бархатному сезону будет дан в пятницу 22 сентября. В этот день на Центральной площади пройдет концерт. Всех желающих будут ждать к 18.00.

"Все будет по классике искусства: с участием Государственного балета Кубани Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко и Государственного эстрадно-симфонического оркестра Краснодарской филармонии"

– власти Геленджика

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