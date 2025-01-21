Арутюнян опроверг слова Пашиняна о психотропах и давлении Азербайджана

Один из главарей армянских сепаратистов Араик Арутюнян рассказал об условиях содержания в изоляторе в Азербайджане. Он заверил, что Баку не использует психотропные препараты.

В изоляторе в Баку соблюдаются все законы, нет ни психологического давления, ни применения психотропных веществ, сообщил военный преступник, один из главарей армянских сепаратистов Араик Арутюнян.

В конце января армянский премьер Никол Пашинян обвинил Азербайджан в использовании психотропных веществ против главарей сепаратистского режима, существовавшего в Ханкенди до 2023 года, с целью якобы спровоцировать региональную эскалацию. Сообщения об этом разлетелись по армянским СМИ. В Баку опровергли обвинения, назвав их беспочвенными и смехотворными.

Опроверг слова Пашиняна и подсудимый Арутюнян в ходе очередного судебного заседания по делу, связанному с многочисленными преступлениями армянских сепаратистов против азербайджанского народа.

"Насколько я понимаю, премьер-министр Республики Армения заявляет, что на нас оказывается психологическое давление, а также применяются психотропные препараты… В изоляторе соблюдаются все законы, нас периодически посещает Международный комитет Красного Креста. У нас есть возможности совершать телефонные звонки членам наших семей. В изоляторе отношение к нам обеспечивается в соответствии с законом, и с нами обращаются в рамках закона"

– Арутюнян

Он добавил, что права подсудимых также были обеспечены следователями, в расследовании принимали участие адвокаты, давления не оказывалось.

"Особенно хочу отметить, что никакого давления на нас не было. Во время расследования с нами всегда обращались в рамках закона"

– Арутюнян

Судебный процесс в Бакинском военном суде над преступниками Карабахской войны стартовал в Баку 17 января 2025 года. На скамье подсудимых 15 человек, он обвиняются по десятках уголовных статей.

Каждому из обвиняемых обеспечены защита, использование языка, который он знает, и другие процессуальные права.