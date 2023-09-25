Армения заявила о близости мирного договора с Азербайджаном

Опубликовано: 8:03, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Поскольку сепаратистский проект в Карабахе закрыт и реванш в войне с Азербайджаном не реализуем, Ереван перешел к мирной риторике в отношении Баку. Спикер парламента РА накануне сообщил, что армянские власти настроены на скорейшее подписание мирного договора и строительство Зангезурского коридора.

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил накануне в интервью армянским СМИ, что Ереван рассматривает мирный договор с Баку как очень близкую перспективу. Все изменила антитеррористическая операция ВС Азербайджана в Карабахском экономическом районе АР: поскольку сепаратистский режим ликвидирован и реванш в войне невозможен, у властей Армении нет мотивов продолжать невыгодную для себя конфронтацию.

Также разоружение ВС Армении и НВФ в Карабахе простимулировало Ереван на намерение начать строить свой участок Зангезурского коридора. Симонян объявил, что для армянских властей перешла в статус приоритетных задача проложить автомобильную и железную дороги между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчываном.

"Нам бы очень хотелось продвинуться вперед в Гранаде, использовать исторический шанс. Вечная война никого никому невыгодна"

- Ален Симонян

Действительно ли Ереван перешел к конструктивному "плану Б" по армяно-азербайджанскому урегулированию, можно будет увидеть совсем скоро – завтра в Брюсселе помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретится с руководителем Совбеза Армении Арменом Григоряном, чтобы выработать повестку переговоров президента Ильхама Алиева и премьера Никола Пашиняна, назначенных на 5 октября в Гранаде.