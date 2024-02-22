Вестник Кавказа

Армения продолжает заниматься дезинформацией

Армения продолжает заниматься дезинформацией
Минобороны Азербайджана сообщил, что каналы соцсетей, связанные с госструктурами Армении, распространили дезинформационное видео об инциденте, который якобы был в Лачинском районе.

Ряд каналов социальных сетей, которые связаны с государственными структурами Армении, распространили дезинформационное видео об инциденте, произошедшем якобы в Лачинском районе, пишет пресс-служба МО Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что видео было смонтировано непрофессионально. Это подтвердилось в результате анализа и краткого расследования.

В министерстве добавили, что распространенные видеоматериалы были сняты в другое время и в другом месте, они не имеют никакого отношения к событиям сегодняшнего дня.

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