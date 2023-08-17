Армения продолжает обстреливать Кельбаджар

Армянские военные подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры.
Вооруженные силы Армении в ночь с 16 на 17 августа обстреляли позиции армии Азербайджана в Кельбаджарском районе, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
В ведомстве заявили, что огонь велся из стрелкового оружия.
Отмечается, что стрельба была открыта из села Йухары Шорджа Басаркечярского района. По обстрел попали позиции в населенном пункте Йеллиджа в Кельбаджарском районе.
В Минобороны добавили, что азербайджанские солдаты приняли адекватные ответные меры.