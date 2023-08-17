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Армения продолжает обстреливать Кельбаджар

Армения продолжает обстреливать Кельбаджар
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские военные подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры.

Вооруженные силы Армении в ночь с 16 на 17 августа обстреляли позиции армии Азербайджана в Кельбаджарском районе, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

В ведомстве заявили, что огонь велся из стрелкового оружия.

Отмечается, что стрельба была открыта из села Йухары Шорджа Басаркечярского района. По обстрел попали позиции в населенном пункте Йеллиджа в Кельбаджарском районе.

В Минобороны добавили, что азербайджанские солдаты приняли адекватные ответные меры.

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