Армянские боевики продолжают подготовку к войне

Находящиеся на территории Азербайджана незаконные вооруженные совершили попытку установить укрепления. Подразделения армии Азербайджана остановили деятельность боевиков.
Армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в зоне ответственности российских миротворцев на территории Азербайджана, совершили новую провокацию, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
Как заявили в ведомстве, боевики попытались возвести перед позициями солдат армии Азербайджана в Шушинском районе фортификационные сооружения.
Отмечается, что азербайджанские военные остановили незаконную деятельность армянских боевиков.