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Армянские боевики продолжают подготовку к войне

Армянские боевики продолжают подготовку к войне
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Находящиеся на территории Азербайджана незаконные вооруженные совершили попытку установить укрепления. Подразделения армии Азербайджана остановили деятельность боевиков.

Армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в зоне ответственности российских миротворцев на территории Азербайджана, совершили новую провокацию, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Как заявили в ведомстве, боевики попытались возвести перед позициями солдат армии Азербайджана в Шушинском районе фортификационные сооружения.

Отмечается, что азербайджанские военные остановили незаконную деятельность армянских боевиков.

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