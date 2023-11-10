Армения предложила Азербайджану возобновить делимитацию границ

Власти Армении предложили азербайджанской стороне провести новую встречу комиссии по делимитации границы. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел РА на своей официальной странице.
Ереван придерживается мнения, что установить мир в регионе возможно при обоюдном желании. В сообщение ведомства подчеркивается, что власти республики подтверждают стремление заключить мирный договор.
"Армянская сторона продолжает считать, что, несмотря на все сложности и вызовы, существует реальная возможность установления мира между двумя странами, которая может быть реализована при наличии политической воли с обеих сторон. Армянская сторона продолжает демонстрировать такую волю. Одним из проявлений этой воли является и то, что Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации границы на государственной границе между двумя странами"
- МИД Армении
Министерство отметило, что 21 ноября Армения направила Азербайджану шестую отредактированную версию мирного договора. Армянские власти подчеркнули, что продолжат работать в этом направлении.
Отмечается, что Армения готова пойти на переговоры и разблокировать транспортную инфраструктуру на условиях уважения независимости обеих стран и целостности их территорий.