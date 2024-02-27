Армения передаст Азербайджану взятого в плен военного

Военнослужащий ВС АР, в тумане зашедший на территорию Армении и взятый в плен, будет возвращен Азербайджану, о решении заявила Служба нацбезопасности Армении.

Азербайджанский солдат Руслан Панахов, заблудившийся во время плохой видимости из-за тумана и случайно оказавшийся на армянской территории, будет передан Азербайджану, сообщили в СНБ Армении.

В ведомстве пояснили, что решение стало жестом доброй воли, оно было принято в рамках договоренности между Баку и Ереваном на высшем уровне, согласно которой заблудившиеся и попавшие в другую страну военнослужащие должны оперативно быть возвращены на Родину.

Ранее сегодня стало известно, что Следком Армении прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении Руслана Панахова, так как армянские правоохранители признали, что военный действительно заблудился.