Армения отказалась убирать памятник террористической операции "Немезис"

Опубликовано: 18:57, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ереван не будет сносить антитурецкий и антиазербайджанский памятник террористической операции "Немезис", как того требует Анкара. Об этом сегодня сообщили в мэрии Еревана, подчеркнув, что такой задачи перед городскими властями не стоит.

Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ошибкой установку в Ереване памятника террористам, сто лет назад убивавшим турецких и азербайджанских политических деятелей в рамках операции "Немезис", ереванская мэрия не планирует сносить этот прославляющий армянский национализм монумент.

Напомним, что через четыре дня после установки памятника "Немезису" Турция закрыла свое небо для армянских авиарейсов. Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прямо заявил, что если власти Армении хотят нормализации отношений, они обязаны снести провокационный монумент. В противном случае Анкара усилит давление на Ереван.

Как пишет Спутник-Армения, пресс-секретарь мэрии Левон Сардарян подчеркнул, что дискуссий о судьбе памятника "Немезису" не ведется – власти Еревана хотят оставить этот антитурецкий и антиазербайджанский объект на вверенной им территории армянской столицы.

"В мэрии Еревана нет ни намерения, ни задачи сносить памятник “Немезис""

– Левон Сардарян

Ответ чиновника указывает на то, что слова премьер-министра Никола Пашиняна в очередной раз остались всего лишь словами. Глава государства мог бы как минимум поставить перед мэрией Еревана задачу избавиться от портящего турецко-армянский диалог объекта, однако он этого не сделал.

Исправлять ошибку власти Армении не собираются. Об этом можно судить и по заявлению спикера парламента Алена Симоняна, пожелавшего, чтобы очевидную тюркофобскую выходку Еревана Анкара не рассматривала как недружественный шаг. Иными словами, сворачивать антитурецкую и антиазербайджанскую идеологическую программу власти Армении не планируют.