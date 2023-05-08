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МИД Турции: памятник террористам в Ереване должен быть снесен

“Кирпич“
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара потребовала от Еревана снести памятник убийцам турецких и азербайджанских политических деятелей, установленный 25 апреля. Чавушоглу подчеркнул, что если этого не будет сделано, Турция введет дополнительные ограничения в отношении Армении.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецким СМИ заявил, что Анкара требует от властей Армении сноса памятника террористам, сто лет назад убивавшим турецких и азербайджанских политических деятелей в рамках националистической операции "Немезис".

Напомним, ранее Турция закрыла для армянских авиарейсов свое небо в связи с установкой памятника операции "Немезис" в Ереване.

Мевлют Чавушоглу обратил внимание, что Турция вела себя максимально конструктивно в период после завершения Карабахской войны и делала определенные шаги навстречу властям Армении в рамках нормализации отношений. Министр пояснил, что целью Анкары было содействие армяно-азербайджанскому урегулированию, вслед за которым должно последовать и восстановление контактов Турции с Арменией.

Однако памятник операции "Немезис" в Ереване, прославляющий терроризм армянских националистов-дашнаков, убийц турецких и азербайджанских политических деятелей ставит под вопрос какое бы то ни было продолжение турецко-армянского диалога, поскольку власти Армении де-юре прославляют антитурецкие и антиазербайджанские преступления.

Причем это было сделано на фоне заявлений официального Еревана о настроенности на скорейшее урегулирование отношений с Анкарой, что еще раз показало, насколько неискренним является режим Никола Пашиняна во внешней политике.

"Установка памятника террористам "Немезис" в Ереване недопустима. Мы предупредили Ереван, что этот памятник должен быть снесен", - сказал Мевлют Чавушоглу, добавив, что Анкара готова усилить давление на Ереван, если ее требование не будет выполнено.

Армения открыла памятник террористам-убийцам турок и азербайджанцев

Армения открыла памятник террористам-убийцам турок и азербайджанцев

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