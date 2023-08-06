Армейцы Москвы усилились лучшим футболистом Узбекистана

Опубликовано: 2:45, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Ряды московского ЦСКА пополнил узбекский хавбек Аббос Файзуллаев. Контракт подписан на три года, футболист будет бегать в составе армейцев под 21-м игровым номером.

Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА Москва объявила о приобретении полузащитника сборной Узбекистана Аббоса Файзуллаева.

Контракт с лучшим молодым узбекским игроком прошлого года заключен на три игровых сезона. В соглашение также входит опция продления.

Помимо звания лучшего молодого игрока, он является чемпионом Азии среди молодежных национальных сборных.

В составе армейцев полузащитник будет выступать под 21-м игровым номером.