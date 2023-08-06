Армейцы Москвы усилились лучшим футболистом Узбекистана

Ряды московского ЦСКА пополнил узбекский хавбек Аббос Файзуллаев. Контракт подписан на три года, футболист будет бегать в составе армейцев под 21-м игровым номером.
Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА Москва объявила о приобретении полузащитника сборной Узбекистана Аббоса Файзуллаева.
Контракт с лучшим молодым узбекским игроком прошлого года заключен на три игровых сезона. В соглашение также входит опция продления.
Помимо звания лучшего молодого игрока, он является чемпионом Азии среди молодежных национальных сборных.
В составе армейцев полузащитник будет выступать под 21-м игровым номером.