Российские футболисты могут провести матч со сборной Китая

Опубликовано: 18:42, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сборная России по футболу хочет провести товарищескую встречу с китайской национальной командой. Игра может состояться в ближайшие месяцы.

Сборные России и Китая по футболу могут провести товарищескую встречу. Об этом во вторник заявил генсек РФС.

"Мы заинтересованы в матче со сборной Китая. Женская сборная России играла два товарищеских матча в рамках подготовки сборной Китая к официальным соревнованиям. По мужским сборным также был диалог"

– Максим Митрофанов

По его словам, несмотря на все логистические сложности, желание провести матч присутствует.

"Я бы хотел, чтобы матч прошел в этом году. А как получится – будем смотреть"

– генсек РФС