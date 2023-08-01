Российские футболисты могут провести матч со сборной Китая

Сборная России по футболу хочет провести товарищескую встречу с китайской национальной командой. Игра может состояться в ближайшие месяцы.
Сборные России и Китая по футболу могут провести товарищескую встречу. Об этом во вторник заявил генсек РФС.
"Мы заинтересованы в матче со сборной Китая. Женская сборная России играла два товарищеских матча в рамках подготовки сборной Китая к официальным соревнованиям. По мужским сборным также был диалог"
– Максим Митрофанов
По его словам, несмотря на все логистические сложности, желание провести матч присутствует.
"Я бы хотел, чтобы матч прошел в этом году. А как получится – будем смотреть"
– генсек РФС