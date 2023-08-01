РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Российские футболисты могут провести матч со сборной Китая

Российские футболисты могут провести матч со сборной Китая
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сборная России по футболу хочет провести товарищескую встречу с китайской национальной командой. Игра может состояться в ближайшие месяцы.

Сборные России и Китая по футболу могут провести товарищескую встречу. Об этом во вторник заявил генсек РФС.

"Мы заинтересованы в матче со сборной Китая. Женская сборная России играла два товарищеских матча в рамках подготовки сборной Китая к официальным соревнованиям. По мужским сборным также был диалог"

– Максим Митрофанов

По его словам, несмотря на все логистические сложности, желание провести матч присутствует.

"Я бы хотел, чтобы матч прошел в этом году. А как получится – будем смотреть"

– генсек РФС

 

Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
755 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version