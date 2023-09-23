Армянские жители Карабаха обращаются за паспортами Азербайджана

Опубликовано: 18:53, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянское население Карабаха начинается обращаться за получением азербайджанского гражданства, рассказали в МВД АР. В ведомстве подчеркнули, что обратиться за паспортом Азербайджана может любой житель Карабаха армянского происхождения.

Начался процесс обращения армянских жителей Ханкенди за гражданством Азербайджана. Такое заявление сделал глава пресс-службы МВД АР Эльшад Гаджиев.

"Для этого может обратиться любой житель армянского происхождения, проживающий на этой территории, их дела находятся в центре внимания"

– представитель министерства

Азербайджан обеспечивает безопасность мирного населения в Карабахе

Глава пресс-службы Минобороны АР рассказал о мерах, которые принимаются в целях безопасности гражданского населения в Карабахском регионе.

Он напомнил о создании действующих на временной основе палаточных городков в Кельбаджаре, Физули и Агдаме. Эйвазов пояснил, что в каждом городке размещены около тысячи человек, которые получает еду и воду. В городки также проведено электричество.

"Что касается Ханкенди, то там ситуация достаточно стабильная. Вооруженные силы Азербайджана выполняют задачи во взаимодействии с российским миротворческим контингентом. Наша армия в тесном контакте с миротворцами реализует все меры для обеспечения безопасности мирного населения, проживающих там этнических армян и тех, кто возвращается в свои дома"

– пресс-секретарь Минобороны АР

Эйвазов уточнил, что азербайджанская армия продолжает разоружение армянских НВФ в Карабахе.