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Армянские НВФ активизировались на Агдамском направлении

Армянские НВФ активизировались на Агдамском направлении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Агдамском направлении военнослужащими АР была пресечена попытка армянских незаконных формирований прорыть окопы в направлении азербайджанской армии.

Миноброны Азербайджана проинформировало том, что в ночь на 11 сентября незаконные армянские вооруженные формирования на территории АР, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались прорыть окопы перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении.

"В результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были остановлены"

– Миноброны Азербайджана

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