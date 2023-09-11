Армянские НВФ активизировались на Агдамском направлении

На Агдамском направлении военнослужащими АР была пресечена попытка армянских незаконных формирований прорыть окопы в направлении азербайджанской армии.
Миноброны Азербайджана проинформировало том, что в ночь на 11 сентября незаконные армянские вооруженные формирования на территории АР, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались прорыть окопы перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении.
"В результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были остановлены"
– Миноброны Азербайджана