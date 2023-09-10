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Армянских боевиков остановили при попытке прорыть окопы в направлении Физули

Армянских боевиков остановили при попытке прорыть окопы в направлении Физули
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские НВФ вновь предприняли попытку окопаться в районе Физули. Армия Азербайджана пресекла их деятельность.

Азербайджанские военнослужащие остановили новую попытку армянских боевиков прорыть окопы в районе Физули, об этом информирует сегодня Минобороны АР.

«10 сентября примерно в 09:45 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями Азербайджанской Армии в Физулинском направлении»

– оборонное ведомство Азербайджана

Реализованные подразделениями ВС Азербайджана меры остановили проводимые боевиками работы.

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